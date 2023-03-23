📺ALDATMAK 23. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Aldatmak son bölüm

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 23. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 23. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 23. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 23. BÖLÜM KONUSU

Uğradıkları saldırı sonucunda Güzide ölümle burun buruna gelir. Behram'ın da yardımıyla işin faillerini bulmaya çalışırken karşılaştığı gerçekler Güzide'yi yıkar. Öğrendikleriyle birlikte sarsılan Güzide, Tarık'a karşı daha güçlü bir savaş başlatacaktır. Tarık ise servetini kaybetmemek uğruna her şeyi göze almaktadır.

Tolga ve Oylum cephesinde olaylar kontrolden çıkarken tüm kartlar Behram için tekrar dağıtılmaktadır. Ozan uzun zamandır aradığı mutluluğu Zeliş'te bulduğunu düşünürken hayatın onlar için hazırladığı yeni sürprizler vardır.

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ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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