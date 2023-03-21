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📺YÜREK ÇIKMAZI 17. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı TEK PARÇA izle - Yürek Çıkmazı son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 17. bölümü merakla beklendi. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 17. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgileri araştırılıyor. Peki, Yürek çıkmazı bu akşam var mı? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 00:20
📺YÜREK ÇIKMAZI 17. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı TEK PARÇA izle - Yürek Çıkmazı son bölüm izle

Yürek Çıkmazı dizisi 17. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 17. bölümüyle 21 Mart Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 17. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 17. BÖLÜM KONUSU NE?

Ali Fuat'ın ipliğini pazara çıkaran Yılmaz, Halil'i de ailesinin önünde küçük düşürerek, evden kovar. Herkes şoktadır. Annesi için babasıyla kanlı bıçaklı olan Halil'in, bir katille ortak olmasına hiçbiri bir anlam veremez. Halil ise o evden Ali Fuat'la birlikte çıkarak, bütün ailesini karşısına almıştır. Öte yandan Zeynep, Salkım Göreli'yi araştırmaya başlamış, hakkında küçük de olsa bilgiler edinmiştir. Ali Fuat ve Halil'le buluşarak, aklındaki sorulara cevap arar. Ancak kızının gözünün içine bakarak yalan söylemek zorunda kalan Ali Fuat'ın kalbi bu baskıya dayanmaz. Kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılır. Zeynep içten içe kendisini suçlarken Halil, Zeynep'e bu işin peşini bırakmasını söyler. Olan olmuştur. Geçmişin kimseye bir yararı yoktur artık. Zafer sarhoşluğu içinde arkalarından atıp tutan Yılmaz'a, aynı gece bir telefon gelir. Banyoda düşen Kader, sesini kimseye duyuramamış, son çare olarak Yılmaz'ı aramıştır. Yılmaz, telaş içinde yanında Feride'yle birlikte yardıma gider. Birdenbire ortaya çıkan bu kadın Feride'yi rahatsız etse de babası tembihlediği için Birsen'e bir şey söyleyemez. Ertesi gün Kader'i polikliniğe götürmek için Feride'nin arabasını alan Yılmaz, kaza yapınca ailedeki herkes Kader'in varlığından haberdar olur. Halil Zeynep cephesinde ise, sular durulmamıştır. Zeynep'in kendisine hala güvenmediğini gören Halil, ciddi bir adım atmaya karar verir. Aynı kararı Yılmaz da almıştır. Baba oğul, hayatlarında yeni bir sayfa açmak için birbirlerinden habersiz, harekete geçer.

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Yürek Çıkmazı dizisi 17. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

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