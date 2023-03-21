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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 42. bölüm Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 42. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 42. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 21 Mart Salı günü yayınlanan 42. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 02:00
📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 42. bölüm Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 14 Mart Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediliyordu. İşte Üç Kız Kardeş 42. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 42. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 42. BÖLÜM KONUSU

Somer'in restoranı satın alması da Türkan'ı barışmaları yönünde ikna etmeye yetmez. Türkan inatçı tavrını devam ettirdikçe, Somer'in de artık sabrı taşmaya başlar. Mustafa ve Derya ise, Sevilay'ın intihar girişimi sonrasında tekrardan bir yol ayrımına gelirler. Fatih'in Kalenderlerin evine yerleşmesiyle birlikte Nesrin'in tüm düzeni altüst olur ve Nesrin, Fatih'le ilgili yeni bir karar alır. Rüçhan'ın karakolda olması, birbirlerine dargın Somer ve Türkan'ı yeniden bir araya getirir ve Türkan, bu süreç boyunca Somer'i yalnız bırakmaz. Rüçhan ise hayatının en büyük sınavlarından birini verirken, çok daha sertleriyle sınanacağından habersizdir.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 42. BÖLÜM İZLE

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