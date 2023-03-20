📺Ömer 9. Bölüm FULL HD İZLE - Ömer Yeni Bölüm TEK PARÇA İZLE - STAR TV Ömer son bölüm izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 20 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen 9. bölümünde neler yaşanacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 9. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Ömer dizisinin 9. bölümü 20 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de Star TV'de yayınlandı.

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ÖMER DİZİSİ 9. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Ömer'le Gamze son bir defa buluşur ve ne kadar acı çekseler de kendi yollarına gitme kararı verirler. Her şeyden habersiz, Ömer'le mutlu bir evlilik yapmak için her fedakarlığı yapmaya hazır olan Süreyya ise kendini nişanlısının hayatında ikinci plana atılmış hissettiği için kırılır.

Nisa yaşadığı maddi sıkıntıları babası ve kardeşlerine belli etmemek için çabalasa da, Reşat bir şeylerin yolunda gitmediğini çoktan fark etmiştir. Gamze, bir çözüm arayışında olan Nisa'ya yardım eli uzatır.

Gamze'yi kalbinden söküp atmaya istekli olan Ömer, Süreyya ile çıktığı yolda kararlı adımlarla ilerlerken Reşat'ın da desteğini alır. Kendi yollarına gitme kararı alan Ömer ve Gamze'nin yolu beklenmedik bir anda yeniden kesiştiğinde, bu sefer yaşananlar en masumların bile hayatını içinden çıkılamaz hale getirecektir.