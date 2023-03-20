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📺Alparslan Büyük Selçuklu 48. BÖLÜM FULL İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 48. bölümüyle ekranlara geldi. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 48. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler yaşandı? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 48. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 48. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 17:43 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 00:08
📺Alparslan Büyük Selçuklu 48. BÖLÜM FULL İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 20 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyorlardı. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 48. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 47. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Tuğrul'un Alparslan'ın tahta çıkmasına dair fermanı Alparslan'ın eline ulaşmış, Alparslan bu ferman ile Süleyman'ın karşısına dikilmişti. Süleyman ferman gereğince tahtı terkedecek mi, yoksa fermana karşı gelip saltanatını korumaya mı çalışacak? Alparslan, Süleyman'dan tahtı alabilecek mi, yoksa Süleyman'ın ayak oyunlarına karşı yeni çareler mi bulacak? Seferiyelerin kaçırıldığını öğrenen Alparslan bu durum karşısında harekete geçecek. Alparslan hem Süleyman'a karşı taht mücadelesine girecek hem de Seferiyeleri kurtarmaya çalışacak. Aynı zamanda Kutalmış'dan gelecek olan saldırılara karşı önlemini alacak. Seferiyeler, vahşilerin elinde esir kalmıştı, ölümün kıyısında bekliyorlardı. Seferiye, vahşilerin elinden kurtulabilmek için Alparslan'a haber gönderecek mi, yoksa kendi kurduğu bir tertiple mi bu belayı savuşturacak? Vahşiler Seferiyeleri Bizans'a verip daha kârlı bir anlaşma mı yapacak? Kutalmış, Tuğrul'un ölümüyle saltanatı almak için harekete geçmiş ve tüm birliklerini hareketlendirmişti. Kutalmış Rey'e yürüyüp tahtı alabilecek mi, yoksa bu çabası yeterli olmayacak mı? Kardeşi Rasul Tegin'le Kutalmış'ı zor bir mücadele bekliyor. Vaspurakan ve Surmari'yi yeniden ele geçiren Grigor ve Leon'un yeni hedefi ne olacak? Yine Süleyman üzerinden mi planlarını işletecekler, yoksa kartlarını açık mı oynayacaklar? Süleyman'ı veziri Amidülmülk'ün gölgesinden çekip kendi yanlarına alabilecekler mi?

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