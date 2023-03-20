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📺 Bir Küçük Gün Işığı 26. Bölüm FULL İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA İZLE - Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 20 Şubat Pazartesi akşamı 26. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 26. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 01:30
📺 Bir Küçük Gün Işığı 26. Bölüm FULL İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA İZLE - Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 26. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 13 Şubat Pazartesi günü yayınlanan 26. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 26. bölüm izlemek için tıklayın

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 26. BÖLÜM KONUSU

Elif'in hayatta kalabilmesi için kritik saatler vardır. Fırat'ın duaları, Güneş'in yalvarışları ve Dila'nın kanını vermesiyle Elif kritik saatleri atlatır. Hastaneden çıkarılıp eve getirildikten sonra Ümran'ın, Elif'e karşı davranışları tamamen değişir. Artık ona farklı bir gözle bakmaya, onu kızı gibi görmeye başlar. Fırat, Sude'nin, Feraye'nin hisseleriyle şirketin yeni ortağı olduğunu öğrenir. Alper yaşanılanların da etkisiyle hayatın çok kısa olduğunu anlar ve Fulya'ya evlenme teklif eder. Elif ve Fırat, isteme merasiminde kız tarafı olurlar. Eşref'in işi yokuşa süren halleri, eğlenceli anlar yaşamasına neden olur. Dila da Elif'e bir adım atar, aralarındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlar. Tam kırgınlıklar unutulmuş, geçmişe bir sünger çekilmişken Elif aileyi darmadağın edecek sırrı öğrenir. Artık Elif'i daha zor günler bekliyordur.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

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