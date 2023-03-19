Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 57. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Yargı 57. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 57. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 57. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 57. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 07:30 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 08:00
📺Yargı 57. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 19 Mart Pazar günü yeni ve 57. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 57. yeni bölümü...

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YARGI 57. BÖLÜM KONUSU

Başsavcının boşluğu bir vekil başsavcı ile kapanırken gelecek yeni kişi herkeste bir merak konusudur. Zaten Pars'a bir türlü ulaşamayan ekip için önemli olan; bulunan yeni delilin peşine düşmek kadar Derya'yı da sakin ve olayların dışında tutabilmektir.

Ceylin ile birlikte Kesik cinayetinin delillerinin karartılmasında büyük bir rol oynayan Osman'ı bir telaş sarmıştır. Diğer taraftan Çınar ise verdiği tüm kararların arkasında bütün inadıyla durarak özellikle Tuğçe ve Parla'yı çileden çıkarmaktadır.

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👉YARGI 57. BÖLÜM İZLE

Yekta-Ömer bağı ise her geçen gün güçlenmektedir. En yakınlarına kadar ulaşan tehditlerle ve ilişkileriyle bir başa çıkma biçimi olarak Ilgaz da Ceylin de anlaştıkları gibi kendi yöntemleriyle, kendi yollarından yürümektedirler.

Günün sonunda yolun ucunun her ikisi için de aynı yere vardığı için yüzleşmekten kaçamayacaklardır.

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