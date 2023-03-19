📺Yargı 57. bölüm FULL İZLE | Yargı YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - Kanal D Yargı son bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 19 Mart Pazar günü yeni ve 57. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 57. yeni bölümü...

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 57. BÖLÜM İZLE

YARGI 57. BÖLÜM KONUSU

Başsavcının boşluğu bir vekil başsavcı ile kapanırken gelecek yeni kişi herkeste bir merak konusudur. Zaten Pars'a bir türlü ulaşamayan ekip için önemli olan; bulunan yeni delilin peşine düşmek kadar Derya'yı da sakin ve olayların dışında tutabilmektir.

Ceylin ile birlikte Kesik cinayetinin delillerinin karartılmasında büyük bir rol oynayan Osman'ı bir telaş sarmıştır. Diğer taraftan Çınar ise verdiği tüm kararların arkasında bütün inadıyla durarak özellikle Tuğçe ve Parla'yı çileden çıkarmaktadır.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 57. BÖLÜM İZLE

Yekta-Ömer bağı ise her geçen gün güçlenmektedir. En yakınlarına kadar ulaşan tehditlerle ve ilişkileriyle bir başa çıkma biçimi olarak Ilgaz da Ceylin de anlaştıkları gibi kendi yöntemleriyle, kendi yollarından yürümektedirler.

Günün sonunda yolun ucunun her ikisi için de aynı yere vardığı için yüzleşmekten kaçamayacaklardır.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 57. BÖLÜM İZLE