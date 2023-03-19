Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat 68. Bölüm FULL İZLE - TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM TEK PARÇA | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle

📺Teşkilat 68. Bölüm FULL İZLE - TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM TEK PARÇA | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 68. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 68. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 68. yeni ve 19 Mart Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 00:38
📺Teşkilat 68. Bölüm FULL İZLE - TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM TEK PARÇA | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 19 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 68. bölümü yine nefesleri keserken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT'TA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Başarılı geçen operasyon sonrası ekip Zehra'nın esir düşmesiyle daha zorlu bir imtihana girer. Efkar, geçmişten gelen düşmanın kapısında olduğunu öğrenir. Bu durum, Sacide'nin yaralarının daha da derinden kanamasına sebep olur.

Zehra'yı kurtarmak için vakti iyice azalan ekip, riskli operasyonlara başlar. Ekibin seçim yapması gereken bir yola girmesiyle Ömer'in Zehra'yı kurtarmak için tek bir şansı kalır. Efkar ve Hartley arasındaki savaş daha da tehlikeli bir hal alırken geçmişten gelen iki düşmanın hesaplaşma vakti artık gelmiştir.

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