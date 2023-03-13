📺Ömer 8. Bölüm FULL İZLE - Ömer Yeni Bölüm TEK PARÇA - STAR TV Ömer son bölüm izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 13 Mart Pazartesi günü ekranlara gelecek 8. bölümünde neler yaşanacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 8. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Ömer dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle ekranlara ara vermişti. Ömer dizisinin 8. bölümü 13 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacak.

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ÖMER DİZİSİ 8. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Gamze'nin Erdal ile mutlu olamayacağına inanan Ömer, onu bu hatadan uzak tutmaya çalışırken Süreyya ile ilişkisini tehlikeye sokacak adımlar atar. Ömer'in karşısına çıkmasıyla aklı karışan Gamze, Erdal'la evlilik yoluna girmeyeceğini annesine söyler fakat karşısında hiç tahmin etmediği bir Fatma bulur. Fatma'nın öfkeyle Gamze'ye attığı tokat, herkesin hayatında bir bomba etkisi yaratır.

Nisa'nın evinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğundan şüphelenen Reşat, kızının yaşadığı maddi sıkıntıların farkına varır. Bu sırada okuldaki Yaman'ın Emine'ye babasıyla ilgili söyledikleri, Emine ve Nisa arasında bir gerilime yol açar. Emine annesine inanmış görünse de Yaman'ın sözleri içinde şüphe uyandırmıştır.

Ömer'e olan sevgisinden yeterince karşılık bulamadığını hisseden Süreyya'nın kalbinde, Figen'in ektiği kuşku tohumları filizlenmeye başlar. Aklındaki soruların cevabını bulmak için kararlı bir adım atan Süreyya, Ömer'i zor bir ikilemde bırakacaktır.