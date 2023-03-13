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Alparslan Büyük Selçuklu 47. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 47. bölümüyle ekranlara gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 47. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 47. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 47. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 10:50
Alparslan Büyük Selçuklu 47. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 13 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 47. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 46. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Alparslan her şeyini kaybetmiş yanındaki az sayıdaki maiyetiyle ıssız bir bölgeye çekilmiştir. Kendisini ve yanındakileri hem Süleyman hem Leon'a karşı koruyabilmek için gizli bir bölgeye saklanan Alparslan kaybettiği yerleri alabilmek için neler yapacak? Düşmanlarını ummadıkları anda mı vuracak, yoksa bir çığ gibi büyüdüğünü dosta düşmana gösterecek mi? Tuğrul'un kendisini veliaht ilan ettiğini öğrenebilecek mi, yoksa bu karar Tuğrul'un ölümüyle beraber saklı mı kalacak? Tuğrul'un hastalığı sebebiyle yatağa düşmesiyle Süleyman naib olarak tahta oturmuştu. Tuğrul son nefesinde hata ettiğini Süleyman'a söyler, Süleyman Tuğrul'un hata etmediğini, kendisinin de başarılı olacağını ikrar eder. Ancak Tuğrul'un ölümü Alparslan ve Kutalmış ile amansız bir mücadeleye girmesine sebep olacak. Amidülmülk'ün içten, Leon ile Grigor'un dıştan desteği kendisini tahta tutmaya yetecek mi? Sırra kadem basan Alparslan'ı bulup önündeki en büyük engeli kaldırabilecek mi? Süleyman hem iç mücadeleyi kazanıp tahta kalmaya çalışacak hem de dış tehditleri önlemeye çalışacak. Kutalmış, Tuğrul'un hayatta olduğu müddetçe saraya yürümeyeceğine dair yemin etmişti, bu sebepten beklemedeydi. Tuğrul'un ölümüyle beraber tahta yürümesi için önünde hiçbir engel kalmadı. Kutalmış tahtı ele geçirebilecek mi, bunun için neler yapacak? Vaspurakan'ı yeniden ele geçiren Leon'un yeni hedefinde neresi var? Grigor ile tahta oturmasını istedikleri Süleyman'ı, Tuğrul'un ölümüyle daimi sultan yapmak için neler yapacaklar? Süleyman gibi Alparslan'ı Leon da aramaktadır. Onu bulmak için bütün orduyu seferber eden Leon amacına ulaşabilecek mi? Alparslan ve Kutalmış gibi rakiplere karşı çetin bir kavga onları bekliyor.

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