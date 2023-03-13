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📺 Bir Küçük Gün Işığı 25. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 13 Şubat Pazartesi akşamı 25. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 25. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 02:00
📺 Bir Küçük Gün Işığı 25. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 25. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 13 Şubat Pazartesi günü yayınlanan 25. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 25. bölüm izlemek için tıklayın

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 25. BÖLÜM KONUSU

Elif, Feraye'nin annesinin ölümünden sorumlu olduğu videoyu görmüştür. Feraye, Elif'i, Güneş'le tehdit eder ve Fırat'a bir şey söylememesini tembihler. Elif, Fırat'a güvenir ve Feraye'nin yaptıklarını anlatır. Feraye tüm aileyi kıskıvrak yakaladığını sanırken Fırat ve Elif birlikte Feraye'yi oyalayıp onu hapse gönderecek görüntülerin peşine düşerler. Güneş ve Dila ise Feraye'nin emriyle evde hapistir. Ama korumaları kandırıp dışarı çıkmanın yolunu bulurlar. Güneş, Dila'yı atlatıp Elif'e ulaşmayı başarır. Elif tam Güneş'i götüreceği sırada Feraye karşılarına dikilir. Elif'in de kendisine ihanet ettiğini, Fırat'la birlik olduğunu anlar ve onları kaçırır. Feraye artık daha fazlasını istiyordur. Fırat'ın da hisseleri onun olacaktır. Yoksa bedelini Elif ve Güneş ödeyecektir. Fırat onlara dokunmaması karşılığında hisseleri vermeye hazırken Ümran, Feraye'nin onları nerede tuttuğunu öğrenir. Feraye artık sona gelmiştir. Ümran'ı bir defa değil, her gün bin defa öldürmek için silahını Fırat'a doğrultur.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 25. bölüm izlemek için tıklayın

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