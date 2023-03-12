Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 67. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 67. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 67. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 67. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 67. yeni ve 12 Mart Pazar günü yayınlanacak son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 09:50
📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 67. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 12 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 67. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 67. BÖLÜM İZLE

📺TEŞKİLAT 67. BÖLÜM ÖZETİ

Başarılı geçen operasyon sonrası ekip Zehra'nın esir düşmesiyle daha zorlu bir imtihana girer. Efkar, geçmişten gelen düşmanın kapısında olduğunu öğrenir. Bu durum, Sacide'nin yaralarının daha da derinden kanamasına sebep olur. Zehra'yı kurtarmak için vakti iyice azalan ekip, riskli operasyonlara başlar. Ekibin seçim yapması gereken bir yola girmesiyle Ömer'in Zehra'yı kurtarmak için tek bir şansı kalır. Efkar ve Hartley arasındaki savaş daha da tehlikeli bir hal alırken geçmişten gelen iki düşmanın hesaplaşma vakti artık gelmiştir.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 67. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?
Serdar Ortaç'tan kahreden haber: 'Hayatını kaybetti!' 2 çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç H1N1 virüsüne yenik düştü
Gönderilmek isteniyordu! Vazgeçilmez oldu
Jesus için Portekiz'den bomba iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 GÜZEL GÜNLER 15. BÖLÜM İZLE
📺Yargı 56. BÖLÜM İZLE
KIRKLARELİ TOKİ CANLI İZLE
İZMİR TOKİ CANLI İZLE
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hertha Berlin'den depremzedelere destek! Hertha Berlin'den depremzedelere destek! 09:43
Sabri Sarıoğlu sürprizi! Yeni görevi... Sabri Sarıoğlu sürprizi! Yeni görevi... 09:04
Spalletti'den F.Bahçe'nin eski yıldızına övgü! Spalletti'den F.Bahçe'nin eski yıldızına övgü! 08:48
Olay sözler! "Oyun zekasından yoksun bencilliği..." Olay sözler! "Oyun zekasından yoksun bencilliği..." 08:37
Gönderilmek isteniyordu! Vazgeçilmez oldu Gönderilmek isteniyordu! Vazgeçilmez oldu 07:56
Dikkat çeken yorum! "Hafızalardan hiç silinmeyecek" Dikkat çeken yorum! "Hafızalardan hiç silinmeyecek" 07:33
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:28
PSG 3 puanı son anda aldı! PSG 3 puanı son anda aldı! 01:13
PSG 3 puanı son anda aldı! PSG 3 puanı son anda aldı! 01:13
Lazio 2 puan bıraktı! Lazio 2 puan bıraktı! 01:09
Lazio 2 puan bıraktı! Lazio 2 puan bıraktı! 01:08
Erman Toroğlu'dan flaş Jorge Jesus yorumu! Erman Toroğlu'dan flaş Jorge Jesus yorumu! 23:31