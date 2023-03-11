SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 Mart Survivor Tepsi Kebabı ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor'da 11 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelen son bölümde acil durum konseyi toplandı.

Asena ve Merve kavgası sebebiyle toplanan konseyde Acun Ilıcalı aldıkları kararı yarışmacılara duyurdu. Kararın duyurulmasının ardından Ünlüler ve Gönüllüler takımı Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için mücadele etti. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı Survivor 2023'te kazanan takım ve Tepsi Kebabının sahibi olan takım belli oldu.

Acil durum konseyinde Asena'ya takımın kazandığı 6 ödül oyunundan yararlanamayacağı açıklanırken, Merve ise Ünlüler takımına transfer oldu.

SURVIVOR'DA ASENA VE MERVE NEDEN KAVGA ETTİ?

Kardelen'in oyun alanında gizlice yemek yediğini tespit edilmesinin ardından yaptırım uygulanacağı açıklandı. Kardelen bu durumla ilgili olarak, " Düne kadar tek başıma yakalandığımı düşünüyordum. Ancak olay böyle değilmiş. Benim yakalanmamın sebebi takım arkadaşlarımmış. Bu noktada hakkımı helal etmiyorum" açıklamasından bulundu ve şüphelendiği isimlerin Merve ile Senem olduğunu söyledi. Ardından söz hakkı alan Merve, Kardelen'e kendisinin haber vermediğini ve bu fikre varmasında Asena'nın da etkisi olabileceğini söyledi. Açıklama üzerine Kardelen olayla ilgili hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etti. Daha sonra Asena ve Merve arasında kavga çıktı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor 2023'te ödül oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Kadınlar mücadelesini Ünlüler takımı kazanırken Erkekler mücadelesini Gönülüler takımı kazandı ve en iyiler mücadelesi oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı son oyunu kazanan Ünlüler takımı Tepsi Kebabı ödülünün sahibi oldu.