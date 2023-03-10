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📺Kızılcık Şerbeti 18. BÖLÜM FULL İZLE | Kızılcık Şerbeti SHOW TV son bölüm

Oyuncu kadrosuyla ve konusuyla izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 18. bölümü 10 Mart Cuma günü yayınlandı. Kızılcık Şerbeti dizisinin 18. bölümünde heyecan yine doruğa çıkarken "Kızılcık Şerbeti 18. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti son bölüm izle", ve "Kızılcık Şerbeti 18. yeni bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 18. yeni bölümüyle ilgili bilgiler ve Kızılcık Şerbeti 18. bölüm izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 01:30
📺Kızılcık Şerbeti 18. BÖLÜM FULL İZLE | Kızılcık Şerbeti SHOW TV son bölüm

Kızılcık Şerbeti dizisi 18. bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 18. yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 18. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 17. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti 18. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Kızılcık Şerbeti 18. yeni bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 18. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...

👉 Kızılcık Şerbeti 18. bölüm izlemek için TIKLA

👉 KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLA

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 18. BÖLÜM KONUSU

Nursema'nın imam nikahının sonlandırılması için yapılanları öğrenen Abdullah, Alev'le yüzleştikten sonra Nursema ve İbrahim'in resmi nikah işlemlerini hızlandırmak için harekete geçecektir.

Kıvılcım ve Ömer birlikteliği konusunda büyük tepki gösteren Doğa'nın annesine karşı bir türlü yumuşamaması sonucunda Ömer devreye girecek, ancak onun konuşması da Doğa'nın fikir değiştirmesi için yeterli olmayacaktır.

👉 Kızılcık Şerbeti 18. bölüm izlemek için TIKLA

👉 KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLA

Kıvılcım'ın okulda yaşayacağı bir olay Doğa'yı kendisine getirecek, annesinin ölümle burun buruna gelmesi sonucu yaptığı yanlıştan dönecektir.

Çocuk odasının duvar kağıtları yüzünden yaşanılan tartışma konusunda kendini affettirmek isteyen Pembe'nin bu konudaki girişimi yine bir sonuç vermeyecektir.

👉 Kızılcık Şerbeti 18. bölüm izlemek için TIKLA

👉 KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLA

Nilay işsiz abisine iş bulmak için çabalayacak, sonuçta İhsan, Abdullah'ın şoförü olacaktır.

Ömer'in evlilik konusunu yavaştan alıyor hissine kapılan Kıvılcım, Ömer'in yapacağı hoş bir sürpriz ile çok mutlu olacaktır.

👉 Kızılcık Şerbeti 18. bölüm izlemek için TIKLA

👉 KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLA

Nursema'dan umudunu kesen Umut, onun resmi nikahını öğrenince iyice çıldıracak, bir delilik yapmasını Alev önleyecektir. Ve Nursema'ya resmi nikah kıyılacak ancak bu nikahta keramet olmayacağı ilk geceden belli olacaktır.

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