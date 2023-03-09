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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 30. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitleyecek. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 30. bölümde de devam ederken Gelsin Hayat Bildiği Gibi 9 Mart Perşembe 30. yeni bölümüne dair detayları haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 10:51 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 11:00
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 30. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 9 Mart Perşembe saat 20.00'de, 30. bölümünyle ekranlara geliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 30. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 30. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 30. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 30. BÖLÜM KONUSU

Sadi ve Songül, Gizem'in evine gelen adamları son anda ellerinden kaçırırken bavulun hala ortaya çıkmaması Servet'i sinirlendirir. Sadi, Gizem'in bavulun kendisinde olduğu gerçeğini itiraf etmesini beklerken Gizem gereken itirafı yapacak mıdır?

Melek şefkat yuvasında verilen sütün koktuğunu fark eder ve durumu müdüreyle paylaşır. Müdüre sert tavrıyla karşılaşan Melek ceza alırken, Can'ın sürprizi hem Melek'i hem de şefkat yuvasındaki herkesi mutlu eder. Ama Can'ın yaptığı bu iyiliğin onun ve ailesinin başına nasıl bir dert açacağından kimsenin haberi yoktur.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 30. BÖLÜM İZLE

Sadi ve yılan ekibinin oyunuyla parasız kalan Servet sıcak para akışı sağlamak için uranyum takası için iki ülkenin aracısı olur. Fakat uranyum kaçakçılığı yapılacağını öğrenen yılan ekibi de takasın yapılacağı mekanda yerlerini alır.

Kılık değiştirerek mekana girecek olan ekipten Songül'ün bürünmek istediği kılık Sadi'nin kıskançlık krizine girmesine neden olur. Takasta çıkan bir sorun silahların ateşlenmesini sağlarken ekip Servet'in masada oturan adamı Hakkı'ya ulaşabilecek midir?

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 30. BÖLÜM İZLE

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