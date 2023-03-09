📺Camdaki Kız 69. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle 9 Mart Perşembe

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 9 Mart Perşembe günü ekranlara gelen 69. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 69. BÖLÜM KONUSU

Boşanmanın ardından her şey normalmiş gibi davranan Sedat için işler yolunda değildir ve Nalan'ın peşini bırakmaya niyeti yoktur.

Nalan ise hem buruk hem de yeni hayatı için heyecanlıdır. Hayri hem Nalan'ın boşanmasından hem de yeni işe başlamasından dolayı çok mutludur.

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👉CAMDAKİ KIZ 69. BÖLÜM İZLE

Türkan, Hayri'ye kavuşmuştur ve keyfi yerindedir. Akşam Hayri'yi beklerken evin önüne çıktığında ise Nalan ve Hayri'yi beraber görür.

Sedat ise acısıyla baş edemez ve kendini otelin terasında bulur.

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👉CAMDAKİ KIZ 69. BÖLÜM İZLE