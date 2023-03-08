📺Çöp Adam 13. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 13. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 13. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tamer'e sürpriz yapmak isterken Berrin tarafından engellenen Peri, Tamer'in doğum gününü savaş alanına çevirir. Peri tüm gerçekleri haykırırken, Tamer'in ona inanmamasıyla yıkılır. Kızının yaşadığı şok nedeniyle öfkelenen Tamer, Peri'nin karşısına geçer ve ailesinden sonsuza dek uzak durmasını söyler.

Berrin kızına yaşattıklarından dolayı suçluluk duysa da sonunda ailesini geri kazandığı için mutludur. Dilber'in tereddütlerine rağmen Berrin'in kazandığı zaferden dolayı gurur duyan Meryem de yengesinin en büyük destekçisi olur. Bu durum Selim tarafından terk edilen Ahu'nun işine gelmese de, otelde tanıştığı "zengin" bir yabancı onun için yeni bir umut ışığı olacaktır.

Kendini aklamaya çalışan Peri'nin denediği sıra dışı yollar Tamer'le yeniden karşı karşıya gelmesine neden olur. Peri'ye olan tutkusuna bir türlü söz geçiremeyen Tamer'in aklı Peri'nin ailesiyle ilgili gizli kalmış gerçekleri öğrenmesiyle iyiden iyiye karışır. Tüm çabalarına rağmen gerçekleri ortaya çıkaramayan Peri'nin pes ettiği noktada şans yüzüne güler. Bu sırada Tamer ise tüm bu yaşananlara bir çare bulmak için farklı bir yol denemeye karar vermiştir.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray

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