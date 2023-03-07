Haberler Dizi Haberleri 📺YÜREK ÇIKMAZI 15. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı son bölüm

📺YÜREK ÇIKMAZI 15. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 15. bölümü merakla bekleniyordu. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 15. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgileri araştırılıyor. Peki, Yürek çıkmazı bu akşam var mı? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 02:00
📺YÜREK ÇIKMAZI 15. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı son bölüm

Yürek Çıkmazı dizisi 15. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 15. bölümüyle 7 Mart Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 15. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 15. BÖLÜM KONUSU NE?

Halil'in Sefer tarafından tehdit edildiğini öğrenen Ali Fuat, Zeynep'in gerçek babası olduğunu itiraf etmek zorunda kalır. Zeynep'in karşısına bir katil olarak çıkmaya cesaret edememiş, miras davasını bahane ederek, ona daha yakın olabilmeyi planlamıştır. Ama şimdi kızının hayatı tehlikededir. Ertesi gün hiç düşünmeden Zeynep'i azlederek davayı geri çeker. Öğrendiği bu gerçekle ne yapacağını bilemeyen Halil ise, Ali Fuat'a verdiği sözü tutar ve Yürek Çıkmazı'na geri döner. Ama hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Yusuf nerdeyse dedesinin kopyası olmuş, dershaneye gitmesine izin verilmeyen Seray adeta eve hapsedilmiştir. Halil'in ayağa kalıp yeniden başlamaktan başka bir şansı yoktur. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Yılmaz'ın planı dâhilinde eve çağırılan İlker, Birsen'e talip olur. Öte yandan Halil'in eve döndüğünü şans eseri öğrenen Zeynep, kendini aldatılmış hisseder. Ondan başka herkes döndüğünden haberdardır. İkinci hayal kırıklığını ise Ali Fuat'ın davayı çektiğini öğrendiğinde yaşar. Her ne kadar uzlaştık dese de, Zeynep bu ani kararın arkasındaki gerçek nedeni öğrenmek için, Ali Fuat'ı evine sürpriz bir ziyarette bulunur.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼 | TIKLA İZLE

Yürek Çıkmazı dizisi 15. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

DİĞER
49 yaşındaki şarkıcı Güllü bir deri bir kemik kaldı! Mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti... ‘Bu gerçekten Güllü mü?’
İstanbul'da 7 katlı bina kömürlüğe çöktü
Arda Güler'den 10 numara itirafı!
İngiliz basını duyurdu! F.Bahçe istedi G.Saray alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Gecenin Ucunda SON BÖLÜM FULL İZLE (7 MART)
📺Aile SON BÖLÜM FULL İZLE (7 MART)
KAYSERİDE DEPREM SON DAKİKA!
Dünya Kadınlar Günü anlamı nedir, neden 8 Mart'ta kutlanır?
Marmara'da deprem mi oldu son dakika?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Nef deplasmanda kayıp! G.Saray Nef deplasmanda kayıp! 01:08
Chelsea çeyrek finalde! Chelsea çeyrek finalde! 01:07
Benfica çeyrek finale yükseldi! Benfica çeyrek finale yükseldi! 00:49
Darüşşafaka Lassa evinde kazandı! Darüşşafaka Lassa evinde kazandı! 00:16
Benfica - Club Brugge | CANLI Benfica - Club Brugge | CANLI 23:17
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi! Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi! 23:05
Daha Eski
Chelsea - Dortmund | CANLI Chelsea - Dortmund | CANLI 22:58
Hakan Keleş'ten Karagümrük maçı açıklaması! Hakan Keleş'ten Karagümrük maçı açıklaması! 18:16
Volkan Demirel Pendikspor - Tuzlaspor maçını tribünden izledi! Volkan Demirel Pendikspor - Tuzlaspor maçını tribünden izledi! 18:25
Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı tarihi belli oldu! Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı tarihi belli oldu! 18:39
Napoli Eintracht Frankfurt maçına flaş karar! Napoli Eintracht Frankfurt maçına flaş karar! 18:43
Melissa Vargas A Milli Takım'a kavuşuyor! Melissa Vargas A Milli Takım'a kavuşuyor! 18:50