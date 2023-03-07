Haberler Dizi Haberleri 📺Üç Kız Kardeş 40. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş KANAL D son bölüm

📺Üç Kız Kardeş 40. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 40. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 40. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 7 Mart Salı günü yayınlanan 40. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 02:30
📺Üç Kız Kardeş 40. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 7 Mart Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Üç Kız Kardeş 40. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 40. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 40. BÖLÜM KONUSU

Gazete haberini gören Türkan, artık evliliği için mücadele edecek bir şeyi kalmadığına karar verip, boşanmak adına harekete geçer. Ancak Türkan'ın hamile olduğunu öğrenen Somer'in de ne evliliğinden ne de bebeğinden vazgeçmeye niyeti vardır. Rüçhan'ın Mustafa ve Derya hakkındaki planlarını duyan Sevilay deliye döner ve herkesten hesap sormaya başlar. Ancak Özer dahil, tüm kapılar suratına teker teker kapanır. Rüçhan böylece Sevilay'dan geçmişin intikamını aldıktan sonra, bu sefer de Türkan hakkında yeni planlar yapmaya başlar. Ama diğer yandan da kontrolü altında sandığı bir durum, masanın altındaki bomba gibi patlamaya hazır halde kendisini beklemektedir. Somer, ne yaşanırsa yaşansın Türkan'a duyduğu aşkla bir noktada her şeyi düzeltebileceğine inanırken, geçmişte yaptığı hatalarla yüzleşme sırası ise şimdi kendisine gelmiştir.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 40. BÖLÜM İZLE

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