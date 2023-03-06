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📺Bir Küçük Gün Işığı 24. Bölüm FULL İZLE - Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 6 Şubat Pazartesi akşamı 24. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 24. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 00:01 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 00:47
📺Bir Küçük Gün Işığı 24. Bölüm FULL İZLE - Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 24. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 6 Şubat Pazartesi günü yayınlanan 24. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyordu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 24. bölüm izlemek için tıklayın

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 24. BÖLÜM KONUSU

Elif'in endişeyle beklediği velayet kararı Dila'nın lehine sonuçlanır. Elif ve Güneş'in beraber geçireceği sadece son birkaç günü kalır.

Bu sırada Feraye, Ümran'dan hisselerini ister. Ümran hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyadır ama yine de Fırat'a bir şey anlatmaz. Güneş, Dila'ya gitmek istemiyordur.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 24. bölüm izlemek için tıklayın

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Elif ise çaresizdir. Dila, Güneş'i aldıktan sonra değil Elif'le görüşmemesi için onu kreşe dahi göndermez. Elif, Güneş'i görebilmek için tüm sınırları zorlar.

Sonunda Dila'dan şikayetçi olmaya, ifadesini değiştirmeye karar verir. Dila'nın uçurumda onu öldürmeye çalıştığını, gerçeği söyleyecektir. Ümran ve Cemil, Elif'e öfke kusarken Fırat arkasında durur.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 24. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ümran bir taraftan Feraye'nin, bir taraftan da Cemil'in baskısıyla iyice köşeye sıkışırken bütün bu düğümü çözecek olanın Elif olduğundan habersizdir.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 24. bölüm izlemek için tıklayın

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