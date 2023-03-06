Alparslan Büyük Selçuklu 46. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 6 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 46. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 45. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Leon yanında getirdiği mancınıkla Surmari Han'a neft atmış ve ortalık savaş alanına dönmüştü. Gevher, Erbasgan ile hana girmişti. Kutalmış, Rasul Tegin ve birçok alp da hanın içerisindeydi. Alparslan ise hanın önünde, yapılan mancınık atışını görüp biçare kalmıştı. Hanın içinde neler oldu? Gevher, Erbasgan, Kutalmış veya Rasul Tegin'den birine bir zarar geldi mi? Alparslan mancınık atışı yapan Leon'a karşı saldırıya geçecek mi, yoksa ilk iş olarak hana yardıma mı gidecek? Altuncan'ın ölüm haberini alan Tuğrul yıkılır. Tuğrul'un bu büyük yıkıntısının ardından tahta geçici olarak Süleyman oturur. Alparslan ve Kutalmış bu durum karşısında ne yapacak? Veliaht ilan edilen Süleyman'a biat mı edecekler, yoksa tahta geçmek için planlarını eyleme dökecekler mi? Leon'un gelişi ve Alexander'ın ölümüyle Selçuklu ile yapmak istediği işbirliği tökezleyen Grigor, Flora'yı tekrar ikna ederek Süleyman ile evlendirecek. Böylece Selçuklu mülkü üzerindeki emellerini gerçekleştirmeye çalışacak. Grigor başarabilecek mi, yoksa başka bir plan mı kurması gerekecek?

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lparslan Büyük Selçuklu 46. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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