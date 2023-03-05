Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 66. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 66. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 66. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 66. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 66. yeni ve 5 Mart Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 17:30
📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 66. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 5 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 66. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

David Hartley'e gelen notun Hasan Atmaca tarafından gönderildiğini öğrenen Ömer'in kafası iyice karışırken Sacide'yle de sert bir tartışma yaşar. Savunma sanayisine yönelik tehditin devam ettiğini öğrenen ekip ise Hartley'in sıradaki hamlesini durdurmak için yola koyulur! Hartley, bir yandan planına adım adım devam ederken diğer yandan Hasan Atmaca'ya doğru ilerler. Hartley'le olan hesabını kapatmak için and içen Efkar, kurduğu planına devam ederken Ömer ve ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.

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