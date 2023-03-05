📺Teşkilat 66. Bölüm FULL İZLE - TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM TEK PARÇA | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 5 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 66. bölümü yine nefesleri keserken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

David Hartley'e gelen notun Hasan Atmaca tarafından gönderildiğini öğrenen Ömer'in kafası iyice karışırken Sacide'yle de sert bir tartışma yaşar. Savunma sanayisine yönelik tehditin devam ettiğini öğrenen ekip ise Hartley'in sıradaki hamlesini durdurmak için yola koyulur! Hartley, bir yandan planına adım adım devam ederken diğer yandan Hasan Atmaca'ya doğru ilerler. Hartley'le olan hesabını kapatmak için and içen Efkar, kurduğu planına devam ederken Ömer ve ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.

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👉TEŞKİLAT 66. BÖLÜM İZLE