Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat 66. Bölüm FULL İZLE - TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM TEK PARÇA | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle

📺Teşkilat 66. Bölüm FULL İZLE - TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM TEK PARÇA | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 66. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 66. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 66. yeni ve 5 Mart Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 01:00
📺Teşkilat 66. Bölüm FULL İZLE - TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM TEK PARÇA | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 5 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 66. bölümü yine nefesleri keserken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

David Hartley'e gelen notun Hasan Atmaca tarafından gönderildiğini öğrenen Ömer'in kafası iyice karışırken Sacide'yle de sert bir tartışma yaşar. Savunma sanayisine yönelik tehditin devam ettiğini öğrenen ekip ise Hartley'in sıradaki hamlesini durdurmak için yola koyulur! Hartley, bir yandan planına adım adım devam ederken diğer yandan Hasan Atmaca'ya doğru ilerler. Hartley'le olan hesabını kapatmak için and içen Efkar, kurduğu planına devam ederken Ömer ve ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.

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