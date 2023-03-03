Haberler Dizi Haberleri BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? TRT 1 Barbaros Hayreddin 9. bölüm bu akşam var mı? 3 Mart

BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? TRT 1 Barbaros Hayreddin 9. bölüm bu akşam var mı? 3 Mart

TRT ekranlarının sevilen dizisi Barbaros Hayreddin'in merakla beklenen 9. bölümü için araştırmalar başladı. Başrollerini Tolgahan Sayışman, Timur Acar, ve Ufuk Özkan'ın paylaştığı dizinin 9. bölümü geçtiğimiz hafta deprem felaketi nedeniyle ekrana gelmemişti. Bu hafta Barbaros Hayreddin yeni bölümü olup olmadığını araştıranlar arama motorlarında 'Barbaros Hayreddin yeni bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 Barbaros Hayreddin 9. bölüm bu akşam var mı? sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 09:31 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 09:50
BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? TRT 1 Barbaros Hayreddin 9. bölüm bu akşam var mı? 3 Mart

BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Barbaros Hayreddin dizisini takip edenler deprem felaketinin ardından dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Barbaros Hayreddin yeni bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 Barbaros Hayreddin 9. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

TRT 1 BARBAROS HAYREDDİN 9. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

TRT1 yayın akışında Barbaros Hayreddin dizisi 3 Mart Cuma günü yayınlanacak olarak gözükmektedir.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 9. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Ünlü isimler depremzedelere moral aşıladı! Tamer Karadağlı, Nefise Karatay, Adem Kılıççı...
Afşin'de deprem sonrası görenleri korkutan manzara: Hayretler içinde kaldım | Dev yarık şaşkına çevirdi
F.Bahçe'den Lucas Moura'ya rest!
Icardi'nin alternatifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kızılcık Şerbeti 17. bölüm İZLE 📺
📺 ATEŞ KUŞLARI 6. BÖLÜM İZLE
TÜİK 2023 Şubat enflasyonu belli oldu mu?
Berat Kandili orucu hangi gün tutulur?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hamsik'e sürpriz teklif! Hamsik'e sürpriz teklif! 09:27
Fenerbahçe Kayserispor'a konuk oluyor Fenerbahçe Kayserispor'a konuk oluyor 09:16
Rebic'ten F.Bahçe'ye haber! Milan... Rebic'ten F.Bahçe'ye haber! Milan... 09:13
Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a flaş öneri! Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a flaş öneri! 08:40
El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! 01:03
Zafer Efes’in 87-82 Zafer Efes’in 87-82 01:00
Daha Eski
El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! 00:55
A. Efes Panathinaikos'u deplasmanda devirdi! A. Efes Panathinaikos'u deplasmanda devirdi! 00:50
Trabzonspor seçime gidiyor! İşte o tarih Trabzonspor seçime gidiyor! İşte o tarih 00:50
Dev proje hayata geçiyor! Sıradaki hedef... Dev proje hayata geçiyor! Sıradaki hedef... 00:50
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 6 yıldız yolcu F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 6 yıldız yolcu 00:50
Bu kez İspanya'dan Nicolo Zaniolo iddiası! Bu kez İspanya'dan Nicolo Zaniolo iddiası! 00:50