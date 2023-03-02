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📺Al Sancak 5. bölüm FULL İZLE - AL SANCAK YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 5. bölümüyle ekrana geldi. TSK, özel kuvvetler bünyesinde bulunan Al Sancak adlı timin icraatlarını anlatan dizinin 5. bölümü için arama motorlarında 'Al Sancak 5. bölüm izle - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle - Al Sancak yeni bölüm tek parça full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte diziseverlerin heyecanla beklediği Al Sancak 5. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 01:30 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 02:00
📺Al Sancak 5. bölüm FULL İZLE - AL SANCAK YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle

AL SANCAK 5. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 5. bölümüyle ekranlara geldi. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 5. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 5. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 5. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 5. BÖLÜM KONUSU

Nadia; Ali'nin vicdanını sızlatmayı başarırken, Bahar ise Süleyman'ı ikna etmeye çalışmaktadır. Öte yandan Mithat, Nadia'nın yaşadığını öğrenir. Nadia'nın ailesinin içine girmesine sinirlenen Ali onunla tartışmış ve hiç beklemediği bir cevap almıştır.

Ali'ye değer verdiğini, onu önemsediğini söyleyen Nadia çekip giderken söyledikleriyle de Ali'nin vicdanını sızlatmayı da başarmıştır. Ali Nadia'nın gitmesini göze alacak mıdır?

AL SANCAK 5. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Süleyman ve Bahar arasında neler yaşanacak Diğer yanda büyük bir sınav veren Süleyman'la Bahar'ın ilişkisi de yeni bir aşamaya gelecektir. Bahar'ın çabaları Süleyman'ı ikna etmeye yetecek midir?

Pençe Timi, bu olay karşısında ne yapacaktır? Berna, Ali'nin gizli dünyasını keşfediyor Tüm bunlar olurken Berna da Ali'nin evine ziyarete gidecektir. Ali'nin evde olmamasını fırsat bilen Berna merakına yenilip etrafı kolaçan ederken, Ali'nin garajındaki gizli dünyaya tanıklık edecektir. Berna'nın öğrendikleri, Ali'nin başına iş açacak mıdır?

AL SANCAK 5. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Tim ve Nadia tuzağa düşüyor! Diğer yandan Ali'nin hala ona güvenmediğini anlayan Nadia, füze tehdidini ortadan kaldırmak için Travor'la işbirliği yaparak bireysel operasyona gider. Aslı'nın istihbaratı sayesinde Travor'un yerini öğrenen Pençe Timi de aynı yere operasyon düzenlemektedir.

Operasyon alanına giden Ali, Travor'la Nadia'yı yan yana görünce şaşkınlığını gizleyemez. Ali ve Nadia'nın kavgasına şahit olan Selim ise artık Ali'yle yüzleşir.

AL SANCAK 5. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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