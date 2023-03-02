Haberler Dizi Haberleri 📺Al Sancak 5. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

📺Al Sancak 5. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 5. bölümüyle ekrana gelecek. TSK, özel kuvvetler bünyesinde bulunan Al Sancak adlı timin icraatlarını anlatan dizinin 5. bölümü için arama motorlarında 'Al Sancak 5. bölüm izle - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle - Al Sancak yeni bölüm tek parça full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte diziseverlerin heyecanla beklediği Al Sancak 5. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 12:00
📺Al Sancak 5. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

AL SANCAK 5. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 5. bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 5. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 5. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 5. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

AL SANCAK 5. BÖLÜM KONUSU

Nadia; Ali'nin vicdanını sızlatmayı başarırken, Bahar ise Süleyman'ı ikna etmeye çalışmaktadır. Öte yandan Mithat, Nadia'nın yaşadığını öğrenir. Nadia'nın ailesinin içine girmesine sinirlenen Ali onunla tartışmış ve hiç beklemediği bir cevap almıştır.

Ali'ye değer verdiğini, onu önemsediğini söyleyen Nadia çekip giderken söyledikleriyle de Ali'nin vicdanını sızlatmayı da başarmıştır. Ali Nadia'nın gitmesini göze alacak mıdır?

AL SANCAK 5. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Süleyman ve Bahar arasında neler yaşanacak Diğer yanda büyük bir sınav veren Süleyman'la Bahar'ın ilişkisi de yeni bir aşamaya gelecektir. Bahar'ın çabaları Süleyman'ı ikna etmeye yetecek midir?

Pençe Timi, bu olay karşısında ne yapacaktır? Berna, Ali'nin gizli dünyasını keşfediyor Tüm bunlar olurken Berna da Ali'nin evine ziyarete gidecektir. Ali'nin evde olmamasını fırsat bilen Berna merakına yenilip etrafı kolaçan ederken, Ali'nin garajındaki gizli dünyaya tanıklık edecektir. Berna'nın öğrendikleri, Ali'nin başına iş açacak mıdır?

AL SANCAK 5. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Tim ve Nadia tuzağa düşüyor! Diğer yandan Ali'nin hala ona güvenmediğini anlayan Nadia, füze tehdidini ortadan kaldırmak için Travor'la işbirliği yaparak bireysel operasyona gider. Aslı'nın istihbaratı sayesinde Travor'un yerini öğrenen Pençe Timi de aynı yere operasyon düzenlemektedir.

Operasyon alanına giden Ali, Travor'la Nadia'yı yan yana görünce şaşkınlığını gizleyemez. Ali ve Nadia'nın kavgasına şahit olan Selim ise artık Ali'yle yüzleşir.

AL SANCAK 5. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Evlilik hazırlığı yapan Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilişkisini böyle anlattı! ‘Komik bir sevgiliyim’
Müge Anlı'da aranıyordu Recep Arı olayında son dakika gelişmesi! Cansız bedeni bulundu tartakladığı arkadaşı canlı yayına katıldı
Icardi transferinde flaş gelişme! Maldini ile görüştü
F.Bahçe transferi 10'unla kapatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. BÖLÜM İZLE
📺 ALDATMAK 20. BÖLÜM İZLE
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları doluluk oranı (2 Mart 2023)
Berat Kandili ne zaman 2023?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı 12:19
Real Madrid - Barcelona canlı izle! Real Madrid - Barcelona canlı izle! 12:15
G.Saray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı G.Saray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı 11:45
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 11:32
Icardi transferinde flaş gelişme! Maldini ile görüştü Icardi transferinde flaş gelişme! Maldini ile görüştü 11:27
Keçiörengücü'nden kaleye takviye! Keçiörengücü'nden kaleye takviye! 11:22
Daha Eski
İcardi'ye yeni talip! İcardi'ye yeni talip! 11:21
Manisa FK Hatayspor'dan Muhammed'i kiraladı! Manisa FK Hatayspor'dan Muhammed'i kiraladı! 11:20
Ferdi paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu Ferdi paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu 11:11
Ligde 24. hafta başlıyor! İşte maç programı Ligde 24. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:54
Suns Durant'in ilk maçında Hornets'ı yendi Suns Durant'in ilk maçında Hornets'ı yendi 10:52
Moura'dan dudak uçuklatan talep! F.Bahçe... Moura'dan dudak uçuklatan talep! F.Bahçe... 10:48