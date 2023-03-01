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📺Çöp Adam 12. BÖLÜM İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm tek parça

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 12. Bölüm izle, 1 Mart Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 01:09
📺Çöp Adam 12. BÖLÜM İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm tek parça

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 12. bölümünde neler yaşandığı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 12. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÇÖP ADAM 12. BÖLÜM KONUSU

Tamer'e sürpriz yapmak isterken Berrin tarafından engellenen Peri, Tamer'in doğum gününü savaş alanına çevirir. Peri tüm gerçekleri haykırırken, Tamer'in ona inanmamasıyla yıkılır. Kızının yaşadığı şok nedeniyle öfkelenen Tamer, Peri'nin karşısına geçer ve ailesinden sonsuza dek uzak durmasını söyler.

Berrin kızına yaşattıklarından dolayı suçluluk duysa da sonunda ailesini geri kazandığı için mutludur. Dilber'in tereddütlerine rağmen Berrin'in kazandığı zaferden dolayı gurur duyan Meryem de yengesinin en büyük destekçisi olur. Bu durum Selim tarafından terk edilen Ahu'nun işine gelmese de, otelde tanıştığı "zengin" bir yabancı onun için yeni bir umut ışığı olacaktır.

Kendini aklamaya çalışan Peri'nin denediği sıra dışı yollar Tamer'le yeniden karşı karşıya gelmesine neden olur. Peri'ye olan tutkusuna bir türlü söz geçiremeyen Tamer'in aklı Peri'nin ailesiyle ilgili gizli kalmış gerçekleri öğrenmesiyle iyiden iyiye karışır. Tüm çabalarına rağmen gerçekleri ortaya çıkaramayan Peri'nin pes ettiği noktada şans yüzüne güler. Bu sırada Tamer ise tüm bu yaşananlara bir çare bulmak için farklı bir yol denemeye karar vermiştir.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

  • Engin Altan Düzyatan
  • Elçin Sangu
  • Sedef Avcı
  • Füsun Demirel
  • Salih Kalyon
  • Elçin Afacan
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

ÇÖP ADAM 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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