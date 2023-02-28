📺Yürek Çıkmazı 14. BÖLÜM FULL İZLE | Yürek Çıkmazı TRT 1 son bölüm

Yürek Çıkmazı dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 14. bölümüyle 28 Şubat Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 14. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 14. BÖLÜM KONUSU NE?

Babasının suçsuz bulunmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Halil, Yürek Çıkmazı'nı terk ederek, yine eski kayıp günlerine geri döner. Funda dışında kimse ona ulaşamaz. Her yerde Halil'i arayan Zeynep'in yardımına Ali Fuat yetişir. Halil'i Zeynep'i daha fazla üzmemesi konusunda uyarır. Raporun temiz çıkmasıyla birlikte evden firar eden Feride, babasının da kışkırtmasıyla peşinden gelen kocasına kafa tutar. Ancak Kıvanç hiç beklemediği bir hamle yaparak, "ya ben ya baban" diyerek onu bir seçime zorlar. Öte yandan Yılmaz'ın hayatına hiç beklenmedik bir anda Kader isminde bir kadın girer. Yılmaz'ın tatlı bir tesadüfle tanıştığı bu kadın, beraberinde pek çok sürprizi de getirecektir. Halil'in bulunduğu mekana ani bir ziyarette bulunan Zeynep, gördükleri karşısında şok olur. Artık Halil hakkında bir karar vermek zorundadır.

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Yürek Çıkmazı dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?