📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 39. bölüm Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 28 Şubat Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Üç Kız Kardeş 39. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 39. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 39. BÖLÜM KONUSU

Türkan kendine yeni bir hayat kurmaya çalışırken Somer de onun bu hamlesiyle kendisini yarı yolda bırakılmış hisseder. Ancak Türkan kararlıdır. Herkese ve her şeye rağmen, bundan sonra kendi ayaklarının üzerinde dimdik duracak ve kuracağı küçük dünyasında yaşayacaktır. Türkan'ın Özer hâlâ hastanedeyken bu adımı atması, Somer'i büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Somer Türkan'ı kaybederken, diğer yanda kardeşi Mustafa'yı kazanmaya başlar. Fakat Derya'nın da Mustafa'nın yanına sığınması, iki aileyi ciddi bir şekilde karşı karşıya getirir. Nesrin'in Sevilay'a olan tahammülü git gide azalırken, Sevilay da tüm yaşadıklarından sonra tavrını sertleştirir. Türkan yeni bir hayat kurarken sadece Somer'i değil, Nesrin ve Sadık'ı da karşısına alır. Önce Derya, sonra da Türkan'ın evden kaçışı Sadık ve Nesrin'i fazlasıyla sınar. Ancak Rüçhan'ın atacağı bir adımla, Sadık ve Nesrin bir nebze de olsa rahatlayacaktır. Türkan, vicdanına yenilip Somer'e karşı olumlu bir adım atmaya karar verir fakat kendisini bekleyen sürpriz gelişmeden habersizdir.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 39. BÖLÜM İZLE

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