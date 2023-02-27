Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat 65. Bölüm FULL İZLE - TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM TEK PARÇA | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle

📺Teşkilat 65. Bölüm FULL İZLE - TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM TEK PARÇA | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 65. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz iki hafta boyunca deprem felaketinden dolayı yayınlanmayan dizi, takipçilerini meraklı bir bekleyiş içinde bırakmıştı. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 65. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 65. yeni ve 26 Şubat Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 07:30
📺Teşkilat 65. Bölüm FULL İZLE - TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM TEK PARÇA | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 26 Şubat Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 65. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 65. BÖLÜM İZLE

📺TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Başarılı geçen operasyonun ardından Frederick'i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor.

Efkar'ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 65. BÖLÜM İZLE

Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır.

Hartley'e ulaşmaya çalışan Ömer, Hasan Atmaca'yla ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 65. BÖLÜM İZLE

Efkar'ın Hartley planı sonucunda karşısına çıkan kişi beklemediği birisi olacaktır. Hartley ve Efkar arasındaki savaşı başlatacak düğüm, artık kopmak üzeredir!

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 65. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Aşk-ı Memnu'nun fettan hizmetçisi Katya yıllara meydan okuyor! Oyuncu Ufuk Kaplan’ı bir de şimdi görün!
Asrın felaketi sonrası birçok ünlü ev değiştirme yarışına girdi!
Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...
Penaltıda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yargı 54. BÖLÜM FULL İZLE (26 ŞUBAT)
Güzel Günler YENİ BÖLÜM VAR MI?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? (27 Şubat su kesintisi)
27 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakeme ağır eleştiri: "Bunlar sistemin adamı!" Hakeme ağır eleştiri: "Bunlar sistemin adamı!" 07:40
"Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız" "Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız" 01:20
F.Bahçe'nin rakibi Sevilla evinde mağlup! F.Bahçe'nin rakibi Sevilla evinde mağlup! 01:15
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:06
F.Bahçe'nin rakibi Sevilla evinde mağlup! F.Bahçe'nin rakibi Sevilla evinde mağlup! 01:03
"Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız" "Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız" 01:02
Daha Eski
Penaltıda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı Penaltıda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı 01:02
Şenol Güneş'ten flaş N'Koudou kararı! Şenol Güneş'ten flaş N'Koudou kararı! 01:02
Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Hakem son 15 dakika..." Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Hakem son 15 dakika..." 01:02
Şenol Güneş'ten Ghezzal açıklaması! Şenol Güneş'ten Ghezzal açıklaması! 01:02
Dolmabahçe'de sessiz gece! Dolmabahçe'de sessiz gece! 01:02
Uzatmada penaltı kararı! İşte o pozisyon Uzatmada penaltı kararı! İşte o pozisyon 01:02