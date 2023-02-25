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📺 ATEŞ KUŞLARI 5. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA - Ateş Kuşları son bölüm izle

Atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları 5. bölümü ile ekranlara geldi. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 5. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 5. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 08:00
📺 ATEŞ KUŞLARI 5. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA - Ateş Kuşları son bölüm izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 5. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 24 Şubat Cuma günü yayınlanan 5. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Ateş Kuşları 5. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI 5. BÖLÜM KONUSU

Ateş Kuşları'nda Çatal, Köksüzler'in peşine düşerken Gülayşe de Barbaros için ağabeyi Ali'yi karşısına alıyor. Zıpkın ise Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için Köksüzler yeminini bozmaya niyetlidir.

ÇATAL YENİDEN KÖKSÜZLER'İN PEŞİNDE

Gülayşe, Çatal'dan çaldığı paralarla tüm çocuklara yardım etmekte kararlıdır. Gülayşe'nin bu inadını gören Ali öyle bir çözüm bulur ki Gülayşe'nin hayallerini de yakar. Ama artık çok geçtir. Çatal parasını bulmak için Köksüzler'in peşine düşer. Ateş Kuşları'na her zamankinden daha yakındır.

ZIPKIN, NİZAM'A TÜM GERÇEKLERİ ANLATACAK MI?

Zıpkın, Ali'den gizli Mercan'la girdiği köşk sarmalında Köksüzler yeminini bozmaya hazırdır. Yeter ki Gülayşe babasına kavuşsun! Yoksa Zıpkın, Ali'yi yakıp Nizam'a tüm gerçekleri anlatacak mıdır?

GÜLAYŞE, BARBAROS İÇİN ALİ'Yİ KARŞISINA ALIYOR

Barbaros, evsiz kalan Gülayşe'nin bu soğukta sokaklarda kalmasına göz yummaz. Gülayşe'ye yardım etmek ister ama Ali, Barbaros'un karşısına dikilir. Gülayşe, bu kez aşkı için Ali'nin hedefindedir.

GEÇMİŞİN YARALARI

Geçmişte; Zıpkın ve Kara, Gülayşe'yi yaşatmak için elinden geleni yapar. Sokaklarda Mercan ve Ali olmadan Gülayşe'ye sahip çıkmak hiç de kolay olmayacaktır.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

Ateş Kuşları dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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