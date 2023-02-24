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BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? TRT 1 Barbaros Hayreddin 8. bölüm bu akşam var mı? 24 Şubat

TRT ekranlarının sevilen dizisi Barbaros Hayreddin'in merakla beklenen 8. bölümü için araştırmalar başladı. Başrollerini Tolgahan Sayışman, Timur Acar, ve Ufuk Özkan'ın paylaştığı dizinin 8. bölümü geçtiğimiz hafta deprem felaketi nedeniyle ekrana gelmemişti. Bu hafta Barbaros Hayreddin yeni bölümü olup olmadığını araştıranlar arama motorlarında 'Barbaros Hayreddin yeni bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 Barbaros Hayreddin 8. bölüm bu akşam var mı? sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 12:00
BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? TRT 1 Barbaros Hayreddin 8. bölüm bu akşam var mı? 24 Şubat

BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Barbaros Hayreddin dizisini takip edenler deprem felaketinin ardından 19. güne girilirken dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ülkede bir hafta için ilan edilen milli yasla birlikte RTÜK, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin yayınlanmayacağını duyurmuştu. Peki Barbaros Hayreddin yeni bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 Barbaros Hayreddin 8. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

TRT 1 BARBAROS HAYREDDİN 8. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

TRT1 yayın akışında Barbaros Hayreddin dizisi 24 Şubat Cuma günü yayınlanacak olarak gözükmektedir.

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