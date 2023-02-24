BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? TRT 1 Barbaros Hayreddin 8. bölüm bu akşam var mı? 24 Şubat

BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Barbaros Hayreddin dizisini takip edenler deprem felaketinin ardından 19. güne girilirken dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ülkede bir hafta için ilan edilen milli yasla birlikte RTÜK, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin yayınlanmayacağını duyurmuştu. Peki Barbaros Hayreddin yeni bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 Barbaros Hayreddin 8. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

TRT 1 BARBAROS HAYREDDİN 8. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

TRT1 yayın akışında Barbaros Hayreddin dizisi 24 Şubat Cuma günü yayınlanacak olarak gözükmektedir.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 8. BÖLÜM İZLE