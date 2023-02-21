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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 38. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 38. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 38. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 21 Şubat Salı günü yayınlanacak 38. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 11:13
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 38. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 21 Şubat Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 38. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 38. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 38. BÖLÜM KONUSU

Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünün özeti şöyle; Türkan ve Somer'in arasındaki gerilim git gide yükselirken, Özer'in uğradığı saldırı sonucu ölüm döşeğinde olması da aralarındaki mesafeyi iyice arttırır. Derya ve Mustafa yeni hayatlarına doğru radikal kararlar alırken, onları bekleyen kötü sürprizden habersizdirler. Üstelik Derya, Mustafa uğruna adım adım ailesinden de uzaklaşmaktadır. Rüçhan ve Sevilay, Özer konusunda tekrar karşı karşıya gelirler. Ancak Rüçhan'ın, Özer böyle ciddi bir durumdayken bile, Sevilay'a geçit vermeye niyeti yoktur. Türkan, hastanede Somer'e destek olup ayrıca kendini affettirmek için elinden geleni yaparken, Somer de Türkan'ın geçmişte yaptığı hataları tek tek yüzüne vurmaya devam eder. Böylece Türkan'a olan öfkesini içinde daha da büyütür ve ona olan uzak tavrını da netleştirir. Türkan ise şahit olduğu bir anla, Somer'le ilişkisiyle ilgili yeni bir karar alma noktasına gelir.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 38. BÖLÜM İZLE

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