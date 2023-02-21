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📺Ben Bu Cihana Sığmazam 20. BÖLÜM FULL İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 20. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 20. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 21 Şubat Salı günü yayınlanan 20. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 20. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 00:30 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 01:02
📺Ben Bu Cihana Sığmazam 20. BÖLÜM FULL İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 21 Şubat Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 20. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 20. BÖLÜM KONUSU

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 20. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 20. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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