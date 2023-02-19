Haberler Dizi Haberleri Güzel Günler YENİ BÖLÜM VAR MI? | Güzel Günler bu akşam yayınlanacak mı?

Güzel Günler YENİ BÖLÜM VAR MI? | Güzel Günler bu akşam yayınlanacak mı?

Güzel Günler dizisi, Show TV'de her Pazar akşamı saat 20.00'de yayınlanıyor. 'Dizinin yeni bölümü yayınlanacak mı?' sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güzel Günler bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 10:30
Güzel Günler YENİ BÖLÜM VAR MI? | Güzel Günler bu akşam yayınlanacak mı?

Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Güzel Günler, 19 Şubat Pazar saat 20.00'de ekranlara gelecek mi? 14. bölümün detayları merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Güzel Günler izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 14. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Güzel Günler 14. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

GÜZEL GÜNLER BU AKŞAM VAR MI?

Güzel Günler dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.

DİĞER
Son dakika haberleri: Arda Turan teknik direktörlük görevine başlıyor! Ekibi bile belli oldu: Sürpriz isimler dikkat çekti…
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan deprem sonrası o fotoğraf karesiyle kahretti: "Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor"
Başkan Ahmet Nur Çebi devrede! 2.2 milyon euro...
Cimbom'da gözler Dybala'da! Serbest kalır maddesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bugün Survivor var mı?
TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 19 Şubat
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 19 Şubat?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'da N'Koudou çıkmazı! İkna edemediler Kartal'da N'Koudou çıkmazı! İkna edemediler 09:53
F.Bahçe'de Pedro sürprizi! Sahalara döndü F.Bahçe'de Pedro sürprizi! Sahalara döndü 09:34
O isme teklif yağıyor! Düşünme aşamasında O isme teklif yağıyor! Düşünme aşamasında 08:06
Başkan Ahmet Nur Çebi devrede! 2.2 milyon euro... Başkan Ahmet Nur Çebi devrede! 2.2 milyon euro... 07:47
Son gözde Andrey Santos Son gözde Andrey Santos 06:27
Real Madrid zirve takibini sürdürdü! Real Madrid zirve takibini sürdürdü! 00:56
Daha Eski
Real Madrid zirve takibini sürdürdü! Real Madrid zirve takibini sürdürdü! 00:56
Inter evinde hata yapmadı Inter evinde hata yapmadı 00:43
Inter evinde hata yapmadı Inter evinde hata yapmadı 00:43
Fenerbahçe'de gündem Ziyech Fenerbahçe'de gündem Ziyech 23:31
Zakharyan transferinde mutlu son! Zakharyan transferinde mutlu son! 23:29
Aslan Zakharyan Aslan Zakharyan 23:29