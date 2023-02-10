KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? SHOW TV Kızılcık Şerbeti 16. bölüm bu akşam var mı?

Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinde heyecan dorukta. Kızılcık Şerbeti dizisinin 10 Şubat Cuma günü ekranlara gelecek 16. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Kızılcık Şerbeti son bölüm bilgileri...
KIZILCIK ŞERBETİ 16. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Kızılcık Şerbeti dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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