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ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? atv Ateş Kuşları 5. bölüm bu akşam var mı?

atv ekranlarından yayınlanan Ateş Kuşları dizisi, 10 Şubat Cuma günü yayınlanacak mı sorusu merak konusu oldu. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ateş Kuşları 5. bölüm full izle, atv Ateş Kuşları izle, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? sorgularını yapıyor. İşte Ateş Kuşları dizisinin 5. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 12:01
ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? atv Ateş Kuşları 5. bölüm bu akşam var mı?

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisinde heyecan dorukta. Ateş Kuşları dizisinin 10 Şubat Cuma günü ekranlara gelecek 5. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları son bölüm bilgileri...

ATEŞ KUŞLARI 5. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Ateş Kuşları dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme almıştır.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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