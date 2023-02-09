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Gelsin Hayat Bildiği Gibi YENİ BÖLÜM VAR MI? | Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yayınlanacak mı?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanıyor. 'Dizinin yeni bölümü yayınlanacak mı?' sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 12:50
Gelsin Hayat Bildiği Gibi YENİ BÖLÜM VAR MI? | Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yayınlanacak mı?

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 9 Şubat Perşembe saat 20.00'de ekranlara gelecek mi? 29. bölümün detayları merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 29. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ BU AKŞAM VAR MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.

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