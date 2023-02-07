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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 38. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 38. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 38. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 7 Şubat Salı günü yayınlanacak 38. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 12:00
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 38. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 7 Şubat Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 38. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 38. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 38. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D yayın akışında 7 Şubat Salı günü saat 20:00'de yayınlanacak olarak gözükmektedir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 38. BÖLÜM KONUSU

Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünün özeti şöyle; Türkan ve Somer'in arasındaki gerilim git gide yükselirken, Özer'in uğradığı saldırı sonucu ölüm döşeğinde olması da aralarındaki mesafeyi iyice arttırır. Derya ve Mustafa yeni hayatlarına doğru radikal kararlar alırken, onları bekleyen kötü sürprizden habersizdirler. Üstelik Derya, Mustafa uğruna adım adım ailesinden de uzaklaşmaktadır.

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