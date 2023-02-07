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GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? Star TV Gecenin Ucunda 18. bölüm bu akşam var mı?

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alan Gecenin Ucunda, ekranların en sevilen dizileri arasında yerini almayı başardı. Dizinin yeni yayınlanacak bölümü için seyirciler arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 18. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte Gecenin Ucunda 18. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 15:40
GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? Star TV Gecenin Ucunda 18. bölüm bu akşam var mı?

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 18. bölümüyle ekranlara gelecek. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 18. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 18. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Gecenin Ucunda dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.

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