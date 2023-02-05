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📺Yargı 53. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 53. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçen hafta son bölümüyle takipçilerini meraklı bir bekleyişte bırakan Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 53. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 53. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
📺Yargı 53. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 5 Şubat Pazar günü yeni ve 53. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 53. yeni bölümü...

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YARGI 53. BÖLÜM KONUSU

Olay yerinde Defne'nin çantasının bulunması ile birlikte Ilgaz'ın dünyası başına yıkılır. Üstelik Metin'in durumu kritiktir, kendileriyle uğraşan bu çetenin yapabileceği kötülüklerin büyüklüğü artık herkesi tedirgin etmektedir.

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👉YARGI 53. BÖLÜM İZLE

"Ölü gelin" davasında bir an önce çözüme kavuşmak, Defne'yi bulmak açısından da çok önemlidir. Ilgaz, Ceylin ve etrafındakiler canlarını dişlerine takıp, tüm emniyeti seferber ederek olayı bir an önce çözmeye odaklanırlar. Fakat, her türlü karanlık yola başvurmaktan çekinmeyen Yekta ile Ömer de boş durmamaktadır.

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👉YARGI 53. BÖLÜM İZLE

Dava dosyasına dahil olan Çetin'in sırları bir bir açığa çıkarken bunun en büyük yansıması Osman ve Aylin'in ilişkisine olur.

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👉YARGI 53. BÖLÜM İZLE

Çınar'ın dikkatini çeken Eyüp ise, beklenmedik bir biçimde olayların tam ortasında olacağı bir hamleyle gelir.

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👉YARGI 53. BÖLÜM İZLE

Şimdiye kadar mevzu "sevdiklerini korumak" olunca her türlü yolun yürünebileceğine inanan Ceylin, Ilgaz'ın en büyük destekçisidir, ancak Defne'yi bulmak hiç kolay olmayacaktır. Karşılarında tahmin ettiklerinden daha ciddi ve tehlikeli bir çete vardır, Ilgaz Defne'yi kurtarmak adına büyük bir ikilemin içine düşer.

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