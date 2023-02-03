Haberler Dizi Haberleri 📺Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7. BÖLÜM FULL İZLE | Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TRT 1 son bölüm

📺Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7. BÖLÜM FULL İZLE | Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 7. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7. bölüm full izle, TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin 7. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 00:39
📺Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7. BÖLÜM FULL İZLE | Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde heyecan dorukta. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle 3 Şubat Cuma günü ekranlara geldi. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölüm bilgileri.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7. BÖLÜM İZLE

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna, Dük Sforza'nın kendilerine kurduğu tuzaktan kurtulmuşlar ve kitabı Derviş babaya ulaştırmayı başarmışlardır. Derviş Baba, Aydın Reis'i iyileştirebilmek için ilacı hazırlamaya başlamıştır. Ayas Paşa, kızının Kemankeş Paşa ile evlenmesine rıza gösterir. Kemankeş Paşa, annesi Halime Hatunla beraber Şukufe Hatunu istemeye gideceklerdir. Seyyare Hatun ve Nazife Hatun'un ambarına baskın yapılır, fıçılardan barut çıkar. İki kardeş Kemankeş Paşa tarafından tutuklanır. Kral Şarlken, Floransa'yı almak için, ordusuyla beraber şehre gelir. Prensin Barbaros Hayreddin tarafından kaçırıldığını öğrenir. Barbaros Hayreddin'in Kral Şarlken' e bir teklifi olacaktır.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7. BÖLÜM İZLE

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7. BÖLÜM İZLE

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