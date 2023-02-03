Haberler Dizi Haberleri 📺 ATEŞ KUŞLARI 4. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

📺 ATEŞ KUŞLARI 4. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları 4. bölümü ile ekranlara gelecek. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 4. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 4. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 12:50
📺 ATEŞ KUŞLARI 4. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 4. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 3 Şubat Cuma günü yayınlanacak 4. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 4. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 4. BÖLÜM KONUSU

GÜLAYŞE, ÇATAL'IN İNİNE GİRİYOR

Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar. Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar.

ZIPKIN VE MERCAN GERÇEKLERİN PEŞİNDE!

Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır. Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı? Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?

ATEŞ KUŞLARI'NIN BÜYÜK SINAVI

Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır. Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir.

KÖKSÜZLER YAKAYI ELE Mİ VERECEK?

Geçmişte, Çatal'dan kaçarak Gülayşe'ye gözleri gibi bakmaya çalışan köksüzler sonunda yakayı ele verirler. Köksüzler Gülayşe'yi korumayı bu kez nasıl başaracak?

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

Ateş Kuşları dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

DİĞER
Geniş Aile'nin yıldızı Bora Akkaş Milano'da evlendi! Ünlü isimlerden yorum yağdı! İşte nikahtan kareler...
SON DAKİKA: Aldatmak dizisinin Burcu'su kahretti! Omuriliğinde tümör tespit edildi apar topar ameliyata alındı Merve Altınkaya'nın son sağlık durumu nasıl?
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 5 futbolcu...
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE
Kızılcık Şerbeti 15. bölüm İZLE 📺
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
OCAK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbide kar yağacak mı? Hava durumu belli oldu Derbide kar yağacak mı? Hava durumu belli oldu 12:50
Trezeguet coştu! Nwakaeme'yi unutturdu Trezeguet coştu! Nwakaeme'yi unutturdu 12:32
Adnan Januzaj Başakşehir'de! Adnan Januzaj Başakşehir'de! 12:02
G.Saray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! G.Saray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! 11:41
Sezon sonu bombası! Liverpool'un yıldızı Cimbom'a Sezon sonu bombası! Liverpool'un yıldızı Cimbom'a 11:39
Formayı kaptırdı! Buruk rotasyona gidecek Formayı kaptırdı! Buruk rotasyona gidecek 11:19
Daha Eski
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım 10:53
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 5 futbolcu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 5 futbolcu... 10:32
Cedi'den galibiyete 21 sayılık katkı! Cedi'den galibiyete 21 sayılık katkı! 10:30
All Star'da yedek oyuncular belli oldu! All Star'da yedek oyuncular belli oldu! 10:21
O madde devreye giriyor! İşte ödenecek rakam O madde devreye giriyor! İşte ödenecek rakam 10:10
Fırtına gözüne Süper Lig'in golcü ismini kestirdi! Fırtına gözüne Süper Lig'in golcü ismini kestirdi! 09:53