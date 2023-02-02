Haberler Dizi Haberleri Gelsin Hayat Bildiği Gibi 28. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 28. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitlenecek. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 28. bölümde de devam ederken Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2 Şubat Perşembe 28. yeni bölümüne dair detayları haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 15:30
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 28. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 2 İubat Perşembe saat 20.00'de, 28. bölümünyle ekranlara geliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 28. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 28. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 28. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 28. BÖLÜM KONUSU

Kıvanç'ın Sadi ve Songül'den istediği yardım sonunda Payaslılar işin peşine düşer. Diğer taraftan ablasının kaçırıldığını öğrenen Mert bu durumdan Kıvanç'ı sorumlu tutarken ikilinin arasını bulmak da Sadi'ye kalır. Yalnızlıktan dolayı iyice dağıtan ve kendini eğlenceye veren Gizem'in okul devamsızlığı hocalarından sonra hem Araz'ın hem de Mert'in dikkatini çeker. Araz, Gizem'i bulduğu yerde tanıdık bir simayla kavga çıkarırken Gizem ve Araz'ı eve girerken gören Mert ise hayal kırıklığı yaşar. İtalyan bir uyuşturucu kuryesinin yakalanmasının ardından çıkarılacağı mahkemeye kadar korunma görevi Songül'e verilir. Sadi Songül'ün İtalyan bir adamla 24 saat boyunca aynı yerde kalacağını duyunca kıskanmaya başlar. Songül her ne kadar bunda kıskanılacak bir şey olmadığını söylese de ertesi gün kapıyı çalan misafirle kendini Sadi'nin yerine koyar. İkili birbirlerinden uzak bir gün geçirirken Sadi'nin Songül'ü görmek istemesi Songül'ü zor durumda bırakır. Songül çalan telefonda karşısında gördüğü iki isme inanamaz.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 28. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Seda Sayan, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı! Genç eşi Çağlar Ökten'le aşkın doruklarını yaşayacak
Meral Kaplan'ın evinde dehşet anları! Saunada patlama oldu annesi Ümit Kaplan ölümün eşiğinden döndü işte enkaza dönen evin görüntüsü
Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi! Fransız basını duyurdu
F.Bahçe'de Oosterwolde gelişmesi! Jesus...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Al Sancak 3. BÖLÜM FULL İZLE
📺 ALDATMAK 19. BÖLÜM İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Gustavo kararı! Flamengo... F.Bahçe'den Gustavo kararı! Flamengo... 15:16
Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi! Rachid Ghezzal... Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi! Rachid Ghezzal... 15:13
A.Demirspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? A.Demirspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 15:10
ManU'dan orta saha takviyesi! ManU'dan orta saha takviyesi! 14:46
Cimbom Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı! Cimbom Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı! 14:36
Fransa'da yaprak dökümü! Bir isim daha bıraktı Fransa'da yaprak dökümü! Bir isim daha bıraktı 14:23
Daha Eski
Fırtına G.Saray maçının hazırlıklarına başladı! Fırtına G.Saray maçının hazırlıklarına başladı! 14:22
Samsunspor'dan Barış Alıcı hamlesi! Samsunspor'dan Barış Alıcı hamlesi! 14:17
UEFA'dan F.Bahçe paylaşımı! UEFA'dan F.Bahçe paylaşımı! 14:13
F.Bahçe'nin eski yıldızı Premier Lig'e dönüyor! F.Bahçe'nin eski yıldızı Premier Lig'e dönüyor! 14:10
Eroğlu: Hedefimiz Süper Lig Eroğlu: Hedefimiz Süper Lig 13:56
Emre Demir'e flaş öneri: Bunu F.Bahçe'de sakın yapma Emre Demir'e flaş öneri: Bunu F.Bahçe'de sakın yapma 13:10