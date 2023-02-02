Haberler Dizi Haberleri 📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 28. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hatay Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 28. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hatay Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitledi. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 28. bölümde de devam ederken Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2 Şubat Perşembe 28. yeni bölümüne dair detayları haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 01:30 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 02:00
📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 28. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hatay Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 2 Şubat Perşembe saat 20.00'de, 28. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 28. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 28. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 28. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 28. BÖLÜM KONUSU

Kıvanç'ın Sadi ve Songül'den istediği yardım sonunda Payaslılar işin peşine düşer. Diğer taraftan ablasının kaçırıldığını öğrenen Mert bu durumdan Kıvanç'ı sorumlu tutarken ikilinin arasını bulmak da Sadi'ye kalır. Yalnızlıktan dolayı iyice dağıtan ve kendini eğlenceye veren Gizem'in okul devamsızlığı hocalarından sonra hem Araz'ın hem de Mert'in dikkatini çeker. Araz, Gizem'i bulduğu yerde tanıdık bir simayla kavga çıkarırken Gizem ve Araz'ı eve girerken gören Mert ise hayal kırıklığı yaşar. İtalyan bir uyuşturucu kuryesinin yakalanmasının ardından çıkarılacağı mahkemeye kadar korunma görevi Songül'e verilir. Sadi Songül'ün İtalyan bir adamla 24 saat boyunca aynı yerde kalacağını duyunca kıskanmaya başlar. Songül her ne kadar bunda kıskanılacak bir şey olmadığını söylese de ertesi gün kapıyı çalan misafirle kendini Sadi'nin yerine koyar. İkili birbirlerinden uzak bir gün geçirirken Sadi'nin Songül'ü görmek istemesi Songül'ü zor durumda bırakır. Songül çalan telefonda karşısında gördüğü iki isme inanamaz.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 28. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'un Hakem Ali Palabıyık'a söyledikleri ortaya çıktı! Adana Demirspor maçında kırmızı kart görmüştü...
Yedi Kocalı Hürmüz de kimmiş! Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop bakın kaç kez imam nikahı kıymış! Tam tamına...
Toroğlu değerlendirdi! Mert Hakan'ın golünün iptal kararı doğru mu?
Toroğlu'dan Jesus ve Palabıyık'a flaş eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Al Sancak SON BÖLÜM FULL İZLE (2 Şubat)
📺Aldatmak SON BÖLÜM FULL İZLE (2 Şubat)
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid, Barça'yı takibi bırakmıyor! R. Madrid, Barça'yı takibi bırakmıyor! 01:00
F.Bahçe'den paylaşım: Ofsaytımsı ile başlayan süreç... F.Bahçe'den paylaşım: Ofsaytımsı ile başlayan süreç... 00:38
F.Bahçe'de Erol Bilecik'ten flaş paylaşım! F.Bahçe'de Erol Bilecik'ten flaş paylaşım! 23:49
F.Bahçe'den sert açıklama! Ivan Bebek örneği... F.Bahçe'den sert açıklama! Ivan Bebek örneği... 23:46
Toroğlu değerlendirdi! Mert Hakan'ın golünün iptal kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Mert Hakan'ın golünün iptal kararı doğru mu? 23:42
Joao de Deus: İki takımı da tebrik ediyorum! Joao de Deus: İki takımı da tebrik ediyorum! 23:28
Daha Eski
Mert Hakan Yandaş: Hakem maçın önüne geçti! Mert Hakan Yandaş: Hakem maçın önüne geçti! 23:09
Altay Bayındır: Pozisyonlar incelenmeli! Altay Bayındır: Pozisyonlar incelenmeli! 23:04
Tuğhan Yıldız’a Roma ve Inter talip! Tuğhan Yıldız’a Roma ve Inter talip! 22:53
Emre Belözoğlu: En kötü oyunumuzdu! Emre Belözoğlu: En kötü oyunumuzdu! 22:49
Toroğlu'dan Jesus ve Palabıyık'a flaş eleştiri! Toroğlu'dan Jesus ve Palabıyık'a flaş eleştiri! 22:48
Kasımpaşa Fabiano Silva'yı kiraladı Kasımpaşa Fabiano Silva'yı kiraladı 22:46