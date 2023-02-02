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📺Camdaki Kız 67. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 67. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Camdaki Kız geçtiğimiz hafta izleyicilerin beğenisini kazanan ve meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 2 Şubat Perşembe günü yayınlandı. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 67. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 67. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 19:30 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 01:18
📺Camdaki Kız 67. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 2 Şubat Perşembe günü ekranlara gelen 67. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 67. BÖLÜM KONUSU

NalanBillur'la dışarıda yemek yerken yakalayan Sedat çok sinirlenir ve Nalan'la büyük bir kavgaya tutuşur. Tartışmada eski konular açılırken Nalan içinde tüm biriktirdiklerini, evliliklerinde mutsuz olduğunu Sedat'la paylaşır. Tartışmaları Muzo'nun sayesinde daha da çok büyümez ama Nalan'ın kafasını netleştirir. Hafize ise Metin'in Nalan'la görüşme çabası devam ettikçe endişelenir. Sedat'ın otelde yaptığı kaçamağa ise Muzo Selen Levent'le beraber Nalan da şahit olur.

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