Haberler Dizi Haberleri 📺Al Sancak 3. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

📺Al Sancak 3. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 3. bölümüyle ekrana gelecek. TSK, özel kuvvetler bünyesinde bulunan Al Sancak adlı timin icraatlarını anlatan dizinin 3. bölümü için arama motorlarında 'Al Sancak 3. bölüm izle - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle - Al Sancak yeni bölüm tek parça full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte diziseverlerin heyecanla beklediği Al Sancak 3. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 15:30
📺Al Sancak 3. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

AL SANCAK 3. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 3. bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 3. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 3. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 3. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 3. BÖLÜM KONUSU

Ali Yüzbaşı ve Nadia bomba imha uzmanı Başçavuş Mustafa'nın desteğiyle kimyasal bombanın patlama tehlikesini bertaraf etmeyi başarmıştır. Ancak yine de Yüzbaşı Ali bu başarıdan Nadia'ya paye vermeye niyetli değildir. Öte yandan füze tehlikesi ise halen devam etmektedir ve bu büyük tehdidi ortadan kaldırmak için alınması gereken önemli kararlar, tamamlanması gereken riskli görevler vardır. Süleyman ve Bahar'ın sevdası sınanıyor Bir önceki operasyonda bacağını kaybeden Süleyman'la nişanlısı Bahar'ın ilişkisi de büyük bir sınava tabi olacaktır. Ancak bu sınavı geçmek, Bahar için hiç de kolay olmayacaktır. İkilinin çekeceği sancılara, Süleyman'ın ailesi olmayı başarmış tim üyeleri derman olabilecek midir? Süleyman'a çare olmaya çalışan Pençe Timi'ni bir yandan da yeni ve zorlu görevler beklemektedir. Hastaneden kaçan Novak'ı takip eden Ali Yüzbaşı ve Pençe Timi oldukça zorlu bir görevin peşine düşecektir. Sacit Komutan'ın sınavından geçen Teğmen Aras da Pençe Timi'ne bu zorlu görevde eşlik edecek ve kilit bir görev üstelenecektir. Pençe Timi'ni hayati riske sürükleyen bu görev, kuşkusuz ki yeni sürprizlere sahne olacak ve adeta bir puzzle gibi parça parça tamamlanacaktır. Ancak timin yürekli askerleri bu uğurda ölümle burun buruna gelecektir. Bu yeni operasyon esnasında hiç beklenmedik şekilde tehlikenin göbeğinde kalacak olan Ali Yüzbaşı, ateş hattının en harlı noktasından tek başına çıkmayı başarabilecek midir?

AL SANCAK 3. BÖLÜM İZLE

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