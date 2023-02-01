Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 115. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 1 Şubat Çarşamba

📺Kuruluş Osman 115. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 1 Şubat Çarşamba

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 115. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen 115. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 115. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 115. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 10:10
📺Kuruluş Osman 115. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 1 Şubat Çarşamba

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 115. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 115. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 115. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY, NAYMAN TEHLİKESİNE KARŞI NE YAPACAK?

Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna edebilecek midir?

OSMAN BEY, ORDUDAN MEN EDİLDİ!

İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur. Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur.

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Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır. Fakat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Osman Bey'in birlikten men edilmesine neden olan mesele nedir? Osman Bey'siz kurulan ordu Nayman'a karşı etkili olabilecek midir?

NAYMAN'IN GÖZÜNDE KOMUTAN OSMAN BEY!

Nayman, Uçlara gelmiştir. Nayman'ın, İsmihan Sultana'a karşı tavrı herkesi şaşkına çevirir çünkü Nayman komutan olarak Osman Bey'i görmektedir. Nayman, Osman Bey'in nerede olduğunu sorgular. İsmihan Sultan ne cevap verecektir?

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OSMAN BEY PES ETMİYOR!

Osman Bey her şeye rağmen kendi oyununu kurmaktadır. Turgut Bey'i ve Alplerini etrafına toplar. Hedefinde Nayman vardır. Osman Bey, Nayman'ın nökerlerini nasıl biçecektir?

ORHAN BEY İÇİN ŞİFA ARANIYOR

Orhan Bey'in durumu Kayı Obası'nda herkesi üzmektedir. Orhan Bey için şifa aranmaktadır. Bu esnada obaya gelen Bengi Hatun, "Orhan Bey yürüyemediğine göre post Alaeddin Bey'in hakkıdır" der. Bengi Hatun; Bala Hatun ve Malhun Hatun'un içine kurt düşürebilecek midir?

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FRIGG, BALA HATUN'UN ELİNDE

Frigg, Bala Hatun'un eline geçmiştir. Frigg'in akıbeti nasıl olacaktır?

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Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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