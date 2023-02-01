Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 115. BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman ATV son bölüm

📺Kuruluş Osman 115. BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman ATV son bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 115. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen 115. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 115. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 115. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 01:30
📺Kuruluş Osman 115. BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman ATV son bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 115. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 115. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 115. ve en son yayınlanan bölümü...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY, NAYMAN TEHLİKESİNE KARŞI NE YAPACAK?

Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna edebilecek midir?

OSMAN BEY, ORDUDAN MEN EDİLDİ!

İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur. Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur.

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM İZLE

Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır. Fakat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Osman Bey'in birlikten men edilmesine neden olan mesele nedir? Osman Bey'siz kurulan ordu Nayman'a karşı etkili olabilecek midir?

NAYMAN'IN GÖZÜNDE KOMUTAN OSMAN BEY!

Nayman, Uçlara gelmiştir. Nayman'ın, İsmihan Sultana'a karşı tavrı herkesi şaşkına çevirir çünkü Nayman komutan olarak Osman Bey'i görmektedir. Nayman, Osman Bey'in nerede olduğunu sorgular. İsmihan Sultan ne cevap verecektir?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM İZLE

OSMAN BEY PES ETMİYOR!

Osman Bey her şeye rağmen kendi oyununu kurmaktadır. Turgut Bey'i ve Alplerini etrafına toplar. Hedefinde Nayman vardır. Osman Bey, Nayman'ın nökerlerini nasıl biçecektir?

ORHAN BEY İÇİN ŞİFA ARANIYOR

Orhan Bey'in durumu Kayı Obası'nda herkesi üzmektedir. Orhan Bey için şifa aranmaktadır. Bu esnada obaya gelen Bengi Hatun, "Orhan Bey yürüyemediğine göre post Alaeddin Bey'in hakkıdır" der. Bengi Hatun; Bala Hatun ve Malhun Hatun'un içine kurt düşürebilecek midir?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM İZLE

FRIGG, BALA HATUN'UN ELİNDE

Frigg, Bala Hatun'un eline geçmiştir. Frigg'in akıbeti nasıl olacaktır?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM İZLE

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

DİĞER
Son dakika haberi: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! "Kendi maçlarımıza bakıyorum..."
2 çocuk annesi Çağla Şıkel için “Kulisimden çıkmazdı” demişti! Mehmet Ali Erbil'den flaş hamle! İşin aslını anlatıp özür diledi...
G.Saray'da Icardi'den flaş galibiyet açıklaması!
Aslan Icardi ile kükredi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Çöp Adam SON BÖLÜM FULL İZLE (1 Şubat)
📺O Kız SON BÖLÜM FULL İZLE (1 Şubat)
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (1 Şubat)
TÜİK 2023 Ocak enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Ocak 2023 FED faiz kararı ne oldu?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma'ya kupada şok! Evinde elendi Roma'ya kupada şok! Evinde elendi 01:10
PSG deplasmanda rahat kazandı PSG deplasmanda rahat kazandı 01:06
Barça Betis'i devirdi! Barça Betis'i devirdi! 01:01
Man United lig kupasında finalde! Man United lig kupasında finalde! 00:59
Leipzig, Hoffenheim'i devirdi ve çeyrek finale yükseldi! Leipzig, Hoffenheim'i devirdi ve çeyrek finale yükseldi! 00:55
B. Münih Almanya Kupası'nda çeyrek finalde B. Münih Almanya Kupası'nda çeyrek finalde 00:49
Daha Eski
Kırmızı kart kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı! 23:42
G.Saray'da Okan Buruk'tan derbi sözleri! G.Saray'da Okan Buruk'tan derbi sözleri! 22:56
Abdullah Avcı: Telafi etmek istiyoruz! Abdullah Avcı: Telafi etmek istiyoruz! 22:34
G.Saray'da Icardi'den flaş galibiyet açıklaması! G.Saray'da Icardi'den flaş galibiyet açıklaması! 22:27
Aslan seriyi bozmadı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... Aslan seriyi bozmadı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... 22:11
Fırtına Antalyaspor'u mağlup etti! Fırtına Antalyaspor'u mağlup etti! 22:03